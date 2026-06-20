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Atacantes resolvem, expectativa por Neymar e preocupação com Raphinha: o que fica da vitória do Brasil sobre o Haiti 

Brasil já começa a pensar na partida contra a Escócia, pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo

Nicholas Lyra

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