Atacantes resolvem, expectativa por Neymar e preocupação com Raphinha: o que fica da vitória do Brasil sobre o Haiti 

Apareceu o ataque da Seleção Brasileira. Se no primeiro jogo o setor ofensivo ficou devendo, desta vez foi determinante para construir o 3 a 0 contra o Haiti na noite de sexta-feira (19), que encaminhou a classificação à próxima fase da Copa do Mundo.
Matheus Cunha, com dois gols, e Vini Jr., com um gol e uma assistência, foram os destaques. E as notas mais altas no aplicativo Sofascore (8 e 9.2, respectivamente). Na cotação GZH, a dupla também levou as notas mais altas.
Matheus Cunha, jogador de confiança de Ancelotti, voltou ao time. Na estreia contra Marrocos, Igor Thiago foi titular. Desta vez, o italiano optou pelo atacante do Manchester United na referência. Após a partida, Cunha falou sobre a atuação:
— Eu fico feliz de estar aqui e ajudar, porque é tudo o que eu sempre sonhei. A gente ainda não conquistou nada, mas é muito bom sentir que agora a gente está dentro da Copa do Mundo — disse.
Sobre as opções, Ancelotti também fez testes. Finalmente mandou Endrick a campo, e no lugar do lesionado Raphinha quem entrou foi o atacante do Bornemouth, Rayan. Os dois tiveram atuações discretas.
O mais participativo dos jogadores de frente que entraram ao longo do jogo foi Gabriel Martinelli. O atacante do Arsenal se movimentou bem, e criou uma boa chance para a Seleção.
A principal notícia da coletiva após a partida também envolvia uma opção a mais no ataque: Neymar. O técnico garantiu que o atacante, que ficou em Nova Jersey aprimorando a parte física, estará à disposição contra a Escócia.
— Ele vai treinar individual amanhã (sábado), e segunda-feira vai estar com a equipe — resumiu.
A partida contra a Escócia, última da fase de grupos, acontece na quarta-feira (24), às 19h, em Miami. No mesmo horário, jogam Marrocos x Haiti, em Atlanta.
Para ser primeiro do grupo, a Seleção pode vencer por um gol a menos que Marrocos. Uma eventual derrota deve fazer o Brasil ser terceiro do grupo.
Raphinha preocupa
Mas nem tudo foi positivo na vitória. O técnico Carlo Ancelotti ganhou uma preocupação a mais para a sequência da Copa do Mundo. Raphinha deixou o campo ainda no primeiro tempo, com dores no posterior da coxa direita.
O relógio marcava 40 minutos, e a cena preocupou. O atacante do Barcelona, agachado, semblante fechado. À sua frente, quem o consolava era Vini Jr. Raphinha deixou o gramado com a mão na coxa.
Ainda não é possível saber o grau de extensão da lesão. A CBF deve informar, ao longo deste sábado (20), o grau da lesão.
Na entrevista coletiva, Ancelotti foi questionado sobre o atacante. E disse ainda não ter informações sobre a gravidade:
— Temos que avaliar amanhã. Agora, não sabemos o que aconteceu — pontuou.
A CBF se manifestou sobre a lesão. E afirmou que "o jogador iniciou o tratamento e será reavaliado".
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