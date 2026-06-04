As principais joias da Copa do Mundo 2026

Grandes jogadores costumam fazer a diferença em Mundiais. O maior torneio do futebol internacional também é reconhecido por revelar e consolidar novos talentos e eles são as estrelas deste episódio do Deu Liga.
Lamine Yamal, da Espanha, João Neves, de Portugal, e Arda Guler, da Turquia, são alguns destaques sub-21 discutidos no podcast. No Brasil, vale ficar de olho em Endrick e Rayan.
O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.
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