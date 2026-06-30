Paquetá será baixa para o Brasil nas oitavas de final da Copa. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

A lesão de Lucas Paquetá abre quatro frentes para Carlo Ancelotti completar o meio-campo da Seleção Brasileira.

Elas envolvem deixar o time mais ofensivo, mais defensivo ou apenas trocar o nome sem mexer tanto na formação tática.

Danilo Santos

A mais lógica é o ingresso de Danilo Santos, o Danilo do Botafogo. Canhoto, segundo volante de vocação, tem o hábito de se juntar ao ataque com frequência. A ponto de já ter 12 gols na temporada, dois pela Seleção.

Gabriel Martinelli

Mas não será surpresa se Martinelli entrar. Seu ingresso como terceiro homem de meio-campo deu intensidade ao setor. E sua origem de ponteiro, atacante, é um incentivo a entrar na área e finalizar, como fez aos 50 minutos do segundo tempo da vitória sobre o Japão.

Ederson e Fabinho

As outras alternativas mexem mais no desenho. Ederson, o último jogador a ser convocado, atua como segundo volante na Atalanta. Não tem o dinamismo ofensivo de Danilo, mas oferece mais segurança e combate defensivo. Fabinho seria mais primeiro volante, aí é só para contenção mesmo.

E Neymar?

Com possibilidade de jogar mais tempo, até poderia aparecer como um atacante, recuando Matheus Cunha. Mas com a dificuldade crescente da Copa do Mundo, a tendência é de que não seja ele o escolhido.

Tabela Copa do Mundo 2026