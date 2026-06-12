As melhores fotos do primeiro dia da Copa do Mundo 2026; confira a seleção

Começou a Copa do Mundo. E, com ela, uma nova coleção de imagens destinadas a atravessar o tempo.

O que seria de um grande evento sem as fotografias? São elas que eternizam a história, transformando instantes em memória e emoções em documentos de uma época. Muito depois do apito final, dos gols e das estatísticas, serão as imagens que continuarão contando esta história.

Porque uma Copa do Mundo nunca nasce no dia da abertura. Ela é construída muito antes, na espera de quatro anos, nos sonhos de jogadores e torcedores, nas cidades que se preparam para recebê-la e na expectativa de bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta. E, quando a bola finalmente rola, começa também uma outra disputa: a da memória.

Ao longo das próximas semanas, a fotografia voltará a cumprir o papel que lhe cabe há mais de um século: testemunhar, emocionar e preservar. Porque algumas imagens não apenas registram a história. Elas se tornam parte dela.

Aqui, acima, uma seleção de imagens do primeiro dia da Copa do Mundo de 2026. Fotografias que, desde já, começam a ocupar um lugar na memória.