As Copas do Mundo que nunca aconteceram

Já imaginou esperar 12 anos por uma Copa do Mundo? Foi isso que aconteceu entre 1938 e 1950.

As edições de 1942 e 1946 simplesmente não aconteceram. O motivo? A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939, mudou totalmente as prioridades globais e tornou inviável esperar milhões de pessoas torcendo enquanto países viviam um cenário de conflito.

A competição de 1942 estava nos planos da Fifa: havia discussão sobre sede e as seleções se preparavam. Mas, com o início da guerra, tudo foi suspenso. Depois, mesmo com o fim do conflito em 1945, o mundo ainda tentava se reconstruir. Por isso, a Copa de 1946 também foi cancelada.

A pausa só terminou em 1950, quando o Brasil recebeu o Mundial no Maracanã. Até hoje, especialistas especulam quais craques poderiam ter brilhado nessas edições perdidas — um mistério que permanece na história do futebol.