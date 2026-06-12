Artistas do Canadá se apresentam em show de abertura da Copa no país; veja como foi

A Copa do Mundo de 2026 começou no Canadá. Depois de uma abertura com cara mexicana na quinta-feira (11), foi a vez de os canadenses se mostrarem para o planeta nesta sexta (12).
O Estádio de Toronto teve os 45 mil lugares parcialmente ocupados para assistir aos shows antes de a bola rolar. Canadá x Bósnia e Herzegovina se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília).
O artista William Prince abriu a apresentação, dando boas-vindas ao Canadá. Depois foi a vez de Alessia Cara se apresentar. A cantora canadense animou o público nas arquibancadas com "Wild" e "Fire".
Na sequência, o trio formado por Nora Fatehim, Vegedream e Sanjoy cantaram uma das músicas oficiais da Copa, chamada "Siir Siir".
A última apresentação contou com Jessie Reyez e El Yanna, que cantaram "Illuminate". Ao todo, a cerimônia durou cerca de 13 minutos.
Cerimônia nos Estados Unidos
O último show de abertura ocorre na noite de sexta, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Com Katy Perry, Anitta, Future, Lisa, Rema e Tyla, a cerimônia está marcada para as 20h30min.
Às 22h, a seleção norte-americana enfrenta o Paraguai em sua estreia na Copa do Mundo.
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