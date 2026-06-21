Artilheiro e herói da Alemanha já deixou de comer kebab e chocolate para superar críticas

Centroavante é jogador do Stuttgart. Cole Burston / AFP

O centroavante Deniz Undav saiu do banco de reservas neste sábado (20) para garantir, com dois gols, a virada da Alemanha sobre a Costa do Marfim. Com as bolas na rede garantidas pelo jogador do Stuttgart, os alemães venceram os marfinenses por 2 a 1, em Toronto. O resultado classificou a Alemanha antecipadamente para a fase de mata-mata da Copa do Mundo. Undav também já havia marcado na estreia, na goleada de 7 a 1 sobre Curação.

O centroavante foi escolhido o melhor jogador da partida.

– Sentimento ótimo. A sensação é a maravilhosa. A coisa mais importante foi jogar e a equipe vencer. Ganhar esse troféu foi demais, mas a coisa mais importante foi ter vencido a partida. Vou dedicar à minha mulher esse troféu e ela poderá fazer o que quiser, colocar onde quiser em casa – afirmou Undav, conforme informações do Globo Esporte.

Antes de ser herói, contudo, o jogador já enfrentou períodos difíceis no Stuttgart, quando críticas pelo desempenho o fizeram mudar até hábitos alimentares para demonstrar que não tinha problemas de peso.

— As pessoas diziam que minha linguagem corporal estava estranha, que eu estava relaxando demais. Honestamente, isso é um absurdo. A acusação é uma completa bobagem. E a situação só foi piorando. De repente, comer um kebab virou um problema — disse o jogador em entrevista à época das críticas, na temporada 2024/2025.

O artilheiro, que também tem nacionalidade turca, passou por uma queda de desempenho entre 2024 e 2025, quando disputou 38 jogos, com 13 gols e seis assistências.

O rendimento abaixo do esperado pelos torcedores do Stuttgart fez com que Undav passasse a ser criticado por questões extracampo, como lembrou o atacante. Ele decidiu mudar seus hábitos para provar que a oscilação não tinha relação com alimentação.

— Durante as semanas em que não marquei gols, não comi nenhum kebab. Parei de comer chocolate. E em vez de quatro energéticos por semana, eu só tomava um, pouco antes do jogo. Mas o fato de as pessoas pensarem assim me incomodou muito — completou, na mesma entrevista.

O esforço de Undav acabou recompensado. Em maio de 2025, o Stuttgart foi campeão da Copa da Alemanha ao bater na final o Arminia Bielefeld por 4 a 2, com um gol de Undav.