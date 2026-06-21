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Amuleto alemão
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Artilheiro e herói da Alemanha já deixou de comer kebab e chocolate para superar críticas

Deniz Undav entrou no segundo tempo do jogo contra a Costa do Marfim, marcou os dois gols da virada alemã e foi eleito o melhor da partida

Zero Hora

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