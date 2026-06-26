Argentina x Uruguai no mata-mata da Copa do Mundo? O que precisa acontecer para se confirmar o clássico

Uma das rivalidades mais antigas do futebol pode se repetir na segunda fase da Copa do Mundo. Argentina e Uruguai podem se enfrentar caso exista uma combinação de resultados.
Com duas vitórias nas duas primeiras partidas, os argentinos já garantiram a primeira colocação no Grupo J, e com isso enfrentarão o segundo colocado da Grupo H. Momentaneamente, os uruguaios ocupam esta posição.
Para que eles permaneçam na segunda posição, existem dois cenários, conforme Marcos Bertoncello, plantão da Gaúcha e colunista de Zero Hora:
- Uruguai empatar com a Espanha e também acontecer um empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita. É necessário, no entanto, olhar para o número de gols marcados nos empates, porque é neste critério que os uruguaios ainda estão na segunda colocação.
- Há outra combinação que seria vitória do Uruguai por um placar menor do que a vitória de Cabo Verde contra a Arábia Saudita. Neste caso, os africanos passariam em primeiro.
Os uruguaios resolverão essa dúvida já nesta sexta-feira (26). A equipe de Marcelo Bielsa irá enfrentar a Espanha, às 21h, no México. A Argentina, por outro lado, duela contra a Jordânia, no sábado (27), às 23h, em Dallas.
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