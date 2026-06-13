Argentina, França e Alemanha: confira quando as últimas campeãs da Copa entram em campo

Alemanha joga no domingo (14), enquanto França e Argentina jogam na terça-feira (16). Montagem feita com fotos de: Alexander Hassenstein,Franck Fife e Todd Kirkland / AFP

Focadas em levantar novamente o troféu, as três últimas campeãs da Copa do Mundo — Alemanha, França e Argentina — darão largada às suas campanhas no torneio a partir deste domingo (14).

A primeira a estrear é a seleção alemã, campeã da Copa do Mundo de 2014. A equipe comandada pelo técnico Julian Nagelsmann entra em campo no domingo, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos, contra Curaçao, na primeira partida do Grupo E.

Além das duas equipes, Costa do Marfim e Equador também duelam pela chave no domingo, às 22h.

França e Argentina, equipes que protagonizaram a final da edição de 2022 – na qual os hermanos ficaram com a taça –, darão início à participação no Mundial na terça-feira (16).

Os franceses abrem o Grupo I às 16h contra a seleção do Senegal, em Nova Jersey. No mesmo dia, a atual campeã enfrenta a Argélia às 22h, em Kansas City, pelo Grupo J, encerrando a programação.

Ainda na terça, pelo Grupo I, Iraque e Noruega se enfrentam às 19h, em Boston, e, à 1h de quarta-feira (17), Áustria e Jordânia fecham a primeira rodada do Grupo J.

Confira o dia e onde assistir as estreias de Alemanha, França e Argentina:

Domingo (14): Alemanha x Curaçau, às 14h | Transmissão: RBS TV, Prime Video, GETV, SporTV e CazéTV

Alemanha x Curaçau, às 14h | Transmissão: RBS TV, Prime Video, GETV, SporTV e CazéTV Terça-feira (16) : França x Senegal, às 16h | Transmissão: SBT, Prime Video e CazéTV

: França x Senegal, às 16h | Transmissão: SBT, Prime Video e CazéTV Terça-feira (16): Argentina x Argélia, às 22h | Transmissão: Prime Video e CazéTV