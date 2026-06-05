Argentina envelhecida? O que esperar da atual campeã na Copa do Mundo; assista ao podcast

A atual campeã mundial Argentina desembarca na Copa do Mundo de 2026 cercada por expectativas e questionamentos.
O novo episódio do podcast Deu Liga na Copa debate se a geração atual está envelhecida e quais as dificuldades do Grupo J.
Se por um lado a base responsável pelo título conquistado no Catar ainda permanece como referência técnica e competitiva, por outro a equipe chega ao torneio com um elenco mais experiente e diante do desafio natural da renovação.
A grande dúvida é se a geração que levou o país ao topo do futebol mundial conseguirá manter o mesmo nível de intensidade e protagonismo em mais uma campanha rumo ao título.
Sob o comando de Lionel Scaloni, os argentinos seguem apostando na força coletiva, na organização tática e na mentalidade vencedora construída ao longo dos últimos anos.
Na primeira fase, a Argentina não deve encontrar grandes obstáculos no Grupo J, que reúne ainda as seleções da Argélia, Áustria e Jordânia. Ainda assim, a Copa do Mundo costuma punir qualquer sinal de acomodação.
Veja o podcast no Spotify
Com episódio novo de segunda a sexta, o Deu Liga na Copa pode ser acessado em áudio e vídeo no YouTube e principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo GZH.
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