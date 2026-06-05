Arena Nº1 chega a Porto Alegre com shows, ativações e transmissões exclusivas dos jogos da Copa do Mundo

Palco principal do evento. Divulgação / Arena Nº1

Buscando representar a alegria do futebol brasileiro e contribuir com energia positiva para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a partir do dia 13 de junho, a Arena Nº1 vai estar em cinco cidades brasileiras com estruturas a céu aberto. Com mais de 15 mil metros quadrados cada, o evento receberá shows, atrações e pessoas para, juntos, acompanharem os jogos do Brasil no Mundial.

Em Porto Alegre, o encontro será no Parque Harmonia, localizado na Av. Edvaldo Pereira Paiva, número 63. O festival é também o único do país a ter o apoio oficial da CBF.

Dividido em dois setores, o espaço Arena tem acesso gratuito mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada.

Já o setor Backstage oferece experiência premium com área exclusiva, vista privilegiada, praça de alimentação e open bar completo com ingressos a partir de R$ 320, também disponíveis na Sympla.

Evento receberá shows e atrações especiais. Divulgação / Arena Nº1

A organização do evento espera receber em torno de 600 mil pessoas ao longo de toda a operação nas cinco cidades. O projeto conta com transmissão exclusiva dos jogos da Seleção Brasileira, além de um glass studio instalado em cada praça, com entradas ao vivo, flashes de programação e conteúdos produzidos diretamente da Arena Nº1.

Backstage do evento. Divulgação / Arena Nº1

Arena Nº1 Porto Alegre

Local: Parque Harmonia , Av. Edvaldo Pereira Paiva, 63, Porto Alegre - RS

Programação:

13/06 - Sábado: DJ Heitor e Exalta

- Sábado: DJ Heitor e Exalta 19/06 - Sexta-feira: Banda Eva, Hitmaker e DJ Heitor

- Sexta-feira: Banda Eva, Hitmaker e DJ Heitor 24/06 - Quarta-feira: Marcos & Belutti, Atitude 67 e DJ Heitor

- Quarta-feira: Marcos & Belutti, Atitude 67 e DJ Heitor 29/06 - Segunda-feira: Di Proposito e DJ Heitor

Informações de acesso

Setor Arena: gratuito, com acesso mediante retirada do ingresso e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada – entrada sujeita à capacidade do espaço.

Classificação: 16+. É proibido o consumo, a compra e o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

Setor Backstage: a partir de R$320. Área exclusiva com Open Bar (cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin) e vista privilegiada.

a partir de R$320. Área exclusiva com Open Bar (cerveja, água, refrigerante, água tônica, vodka, whisky e gin) e vista privilegiada. Backstage Meia Solidária: compra pela Sympla + doação de 1kg de alimento não perecível na entrada.

compra pela Sympla + doação de 1kg de alimento não perecível na entrada. Backstage Inteira: compra direta pela Sympla.

Classificação: 18+. Proibida a entrada de menores de 18 anos, mesmo acompanhados dos pais e/ou responsáveis.

Acessibilidade disponível no local.