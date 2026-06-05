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Arena Nº1 chega a Porto Alegre com shows, ativações e transmissões exclusivas dos jogos da Copa do Mundo

Com setores gratuitos e premium, a partir do dia 13 de junho, o Parque Harmonia vai receber evento que terá transmissão das partidas e atrações musicais

Zero Hora

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