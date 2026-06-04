Áreas oficiais da Copa do Mundo 2026 recebem reforço na segurança

Ao se aproximar, ainda na estrada, do Hotel The Ridge, já é possível perceber várias viaturas de prontidão. Eduardo Gabardo / Agencia RBS

O período de preparação antes do início da Copa do Mundo 2026 já chama a atenção pelo reforço da segurança nos pontos estratégicos e áreas oficiais da disputa do torneio.

No caso da Seleção Brasileira, tanto o hotel da concentração como o centro de treinamentos estão com muitos policiais trabalhado com segurança permanente, em um números muito superior ao registrado nos Mundiais anteriores.

Ao se aproximar, ainda na estrada, do Hotel The Ridge, já é possível perceber várias viaturas de prontidão. O mesmo acontece no CT do New York Red Bulls.

As informações obtidas pela reportagem dão conta de que o mesmo ocorre em outras sedes dos Estados Unidos, em um esquema de segurança superior ao que ocorre no México e Canadá, pela preocupação com tudo que envolve a questão política do país e com um cuidado extremo para evitar qualquer tipo de problema durante a competição.