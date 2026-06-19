Árbitro sente lesão, é atendido durante Estados Unidos x Austrália e imagens chamam atenção; confira

Felix Zwayer chegou a receber uma primeira assistência do jogador da Austrália. ALEX GRIMM / Getty Images via AFP

A vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália por 2 a 0, nesta sexta-feira (19), teve uma cena inusitada. O alemão Felix Zwayer, que apitou o jogo, sentiu uma lesão muscular e precisou ser atendido no gramado.

Após um alongamento, no entanto, ele voltou ao jogo. Em campo, os Estados Unidos confirmaram a classificação à próxima fase com a vitória.

O alemão de 45 anos é árbitro Fifa há mais de uma década. Ele apitou jogos importantes no futebol europeu, como a semifinal da Eurocopa de 2024, entre Holanda x Inglaterra, e a final da Liga Europa de 2025, entre Tottenham x Manchester United.

Bandeirinha também ajudou Zwayer em campo. ALEX GRIMM / Getty Images via AFP