Árbitro da Somália é deportado dos Estados Unidos e não poderá apitar na Copa do Mundo

Omar Artan apitou a final da Liga dos Campeões da África do ano passado entre Pyramids FC e Mamelodi Sundowns. Arquivo pessoal / Reprodução

As questões envolvendo a entrada nos Estados Unidos para a Copa do Mundo ganharam mais um capítulo nesta segunda-feira (8), às vésperas do começo da competição. O árbitro Omar Artan, da Somália, foi deportado pelo país após ter seu visto negado. A informação foi revelada pelo jornalista Romain Molina.

O somali foi um dos profissionais escolhidos pela Fifa para apitar as partidas do campeonato. Artan contou com a ajuda da embaixada da Somália para conseguir um passaporte diplomático, mas ainda assim não conseguiu entrar nos Estados Unidos. Ele não fará parte do quadro de árbitros da Copa.

Até o momento, a Fifa não se manifestou sobre a recusa dos Estados Unidos de permitir que o árbitro da Somália entre no território norte-americano.

Em 2025, Artan foi eleito o melhor árbitro africano pela Confederação Africana de Futebol (CAF), além de ter apitado a final de volta da Liga dos Campeões do ano passado entre Pyramids FC e Mamelodi Sundowns.