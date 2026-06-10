Copa do Mundo

Polêmico
Notícia

Árbitro da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já foi detido em festa com drogas e prostitutas

Slavko Vincic também apitou a final da Champions League de 2024 e teve duas partidas no Mundial de 2022

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS