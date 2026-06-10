Árbitro da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já foi detido em festa com drogas e prostitutas

O árbitro que apitará a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 tem histórico polêmico, ao mesmo tempo que já apitou a decisão de um grande torneio. Slavko Vincic, da Eslovênia, apita o duelo contra Marrocos, no sábado (13), às 19h (horário de Brasília).
Em 2020, o esloveno estava em uma festa na Bósnia e Herzegovina e foi detido em uma operação policial contra tráfico de drogas, armas e prostituição. Vincic foi encaminhado para uma delegacia junto de 26 homens e nove mulheres.
Contraponto
Ele foi ouvido como testemunha pela polícia após alegar que não conhecia nenhuma das pessoas envolvidas no esquema investigado. Sendo assim, foi liberado.
Vincin contou na época que estava no país para uma reunião de negócios representando sua própria empresa.
— Estava nesta fazenda por acaso. Tenho a minha própria empresa, estive na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Estava sentado à mesa com a minha empresa, de repente chegou a polícia e o que aconteceu, aconteceu. Não tenho nada a ver com o grupo que foi preso e detido, nem os meus parceiros de negócios — disse ao jornal esloveno "Vecer".
Grandes jogos
Apesar desse inconveniente, o árbitro costuma apitar grandes jogos do futebol europeu. Ele comandou a arbitragem na final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti era o treinador do clube espanhol na época e Vinicius Júnior marcou o segundo gol do clube que foi campeão.
O esloveno vai para sua segunda Copa do Mundo. Em 2022, ele apitou a goleada de 3 a 0 da Inglaterra sobre País de Gales e a derrota da Argentina na estreia para a Arábia Saudita, por 2 a 1.
Além de Vincic, a equipe de Brasil x Marrocos tem os assistentes eslovenos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O quatro árbitro e a responsável pelo VAR são da Suíça: Sandro Schaerer e Stephane de Almeida.
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