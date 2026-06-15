Árbitro australiano será investigado pela Fifa por suposto gesto supremacista em Alemanha x Curaçao

A Fifa abriu nesta segunda-feira (15) investigação para avaliar a atitude do australiano Shaun Evans, responsável por supervisionar a arbitragem de vídeo da partida entre Alemanha e Curaçao, no último domingo.
Enquanto era apresentado na transmissão da partida do grupo E, Evans fez um sinal que pode ser encarado como "alusão à supremacia branca".
O gesto já é conhecido internacionalmente e exalta ideais racistas. Ele é feito com três dedos, que simbolizariam um "W", e um círculo (polegar e indicador juntos), que indicaria um "P", iniciais de "White Power", "Poder Branco" em tradução para o português.
Evans é árbitro profissional desde 2004 e filiado à Federação de Futebol da Austrália. Ele também participou da Copa do Mundo de 2022, no Catar, como VAR.
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