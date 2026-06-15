Copa do Mundo

Suspeita de racismo
Notícia

Árbitro australiano será investigado pela Fifa por suposto gesto supremacista em Alemanha x Curaçao

Shaun Evans era o responsável por supervisionar o VAR na goleada alemã por 7 a 1 no domingo

Zero Hora

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