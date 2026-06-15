Arábia Saudita x Uruguai hoje: horário e onde assistir ao vivo

Arábia Saudita x Uruguai: tudo sobre o jogo da Copa do Mundo. Arte GZH

Arábia Saudita e Uruguai se enfrentam nesta segunda (15), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.

Onde assistir à Arábia Saudita e Uruguai ao vivo

RBS TV, SporTV, Globoplay, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Tabela da Copa do Mundo 2026