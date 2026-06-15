O Uruguai flertou com a derrota em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, mas conseguiu o empate no segundo tempo e ficou no 1 a 1 com a Arábia Saudita na noite desta segunda-feira (15), pela primeira rodada do Grupo H.

Al-Amri abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo após o goleiro Muslera espalmar cabeceio em cobrança de escanteio do time árabe. O gol do desafogo sul-americano veio somente aos 35 da etapa final, em mais um lance de rebote, finalizado por Maxi Araújo.

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Tabela da Copa do Mundo 2026