Apostando no fator local, México enfrenta o Equador na Copa do Mundo

Os mais otimistas apontam que jogar uma Copa do Mundo em casa favorece. Os mais pessimistas defendem que atuar diante da própria torcida aumenta a pressão por resultados. Bom, sediando o torneio pela terceira vez, o México tem apostado no fator local para seguir sonhando com a melhor campanha de sua história em mundiais.
O desempenho na fase de grupos foi exemplar. Foram três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido (melhor defesa da primeira fase ao lado da Espanha). O próximo obstáculo no caminho é o Equador, nesta terça-feira (30), no Estádio Azteca, na Cidade do México.
— A grande diferença é nossa localidade. É nosso grande jogador número 12. Estamos conscientes de que estamos com um país por trás, e isso nos motiva demais. Te diria que estamos muito ilusionados com o que está por vir — declarou Javier Aguirre, técnico do México.
Aguirre, inclusive, fez parte de uma das melhores campanhas da seleção mexicana em Copas. Em 1986, quando o país também sediou o torneio, ele era um dos jogadores que levou o México às quartas de final (também chegou em 1970 quando recebeu a Copa).
Para o confronto, os mexicanos devem ter em campo a seguinte escalação: Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Vásquez e Jesús Gallardo; Luis Romo, Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raul Jiménez e Julián Quiñones.
Do outro lado do Estádio Azteca, os equatorianos tentarão impedir o México de avançar. E os comandados de Sebastian Beccacece chegam embalados pela vitória contra a Alemanha por 2 a 1 ainda na fase de grupos. Os três pontos contra os europeus foram fundamentais para a classificação sul-americana.
O treinador argentino, no entanto, reconheceu a força dos mexicanos para a partida.
— Um estádio lendário como o Azteca, contra uma das seleções que conquistaram os nove pontos (junto com França e Argentina), isso diz muito sobre enfrentar uma potência que se preparou excepcionalmente bem — analisou.
Beccacece tem apenas uma dúvida na equipe titular. Ex-jogador do Inter, Enner Valencia não vem vivendo seu melhor momento com a camisa equatoriana e pode perder a vaga no time para Kevin Rodríguez, do Royale Union Saint-Gilloise, da Bélgica.
Assim, o time deve ter Galíndez; Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Yeboah e Nilson Angulo; Gonzalo Plata e Enner Valencia (Kevin Rodríguez).
Quem avançar no Azteca enfrenta o vencedor de Inglaterra e RD Congo. Ingleses e congoleses jogam na quarta, às 13h, em Atlanta.
Ficha técnica de México x Equador
- Competição: Copa do Mundo
- Fase: 16 avos de final
- Data: 30/06/2026
- Horário: 22h (Horário de Brasília)
- Estádio: Estádio Azteca, no México
- Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar