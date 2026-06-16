Após sofrer goleada na estreia, Tunísia anuncia algoz da Argentina em 2022 como novo técnico

Renard comandou a Arábia Saudita na Copa do Mundo 2022. MAHMUD HAMS / AFP

A Tunísia será comandada por Hervé Renard durante o restante da Copa do Mundo, anunciou o presidente da Federação Tunisiana de Futebol. O técnico da seleção no início do Mundial, Sabri Lamouchi, foi demitido na segunda-feira (15) após a derrota por 5 a 1 para a Suécia.

"O presidente da Federação Tunisiana de Futebol, Moez Nassari, anunciou que alcançou um acordo oficial com o técnico francês Hervé Renard para que ele assuma o comando da seleção nacional de futebol até o fim da Copa do Mundo de 2026", informou a televisão estatal do país.

"Renard chegará nesta terça-feira a Monterrey, onde comandará o primeiro treino com a seleção", acrescentou a emissora.

O treinador francês de 57 anos irá disputar uma Copa do Mundo pela terceira vez. Depois de comandar o Marrocos em 2018, esteve à frente da Arábia Saudita em 2022. No Catar, os sauditas foram os únicos a venceram a Argentina, que conquistou o tricampeonato ao final da competição.

Sabri Lamouchi, 54 anos, que ocupava o cargo desde janeiro, aceitou um acordo para encerrar o contrato, segundo a imprensa tunisiana.

Outras demissões

Este não é o primeiro caso de um técnico de seleção demitido durante uma Copa do Mundo. Henryk Kasperczak, também com a Tunísia, foi demitido na França, em 1998, após duas derrotas na fase de grupos.

A Copa disputada na França teve outras duas vítimas: Cha Bum-kun (Coreia do Sul) e o brasileiro Carlos Alberto Parreira (Arábia Saudita).

O espanhol Julen Lopetegui foi demitido do cargo de técnico da seleção de seu país na véspera do início do Mundial da Rússia, em 2018, depois do anúncio de sua contratação como treinador do Real Madrid.