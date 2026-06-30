Após perder filho, Gakpo chora em comemoração de gol pela Holanda contra Marrocos; veja fotos

As lágrimas rolaram pelo rosto de Gakpo ao abrir o placar contra o Marrocos, na segunda fase da Copa do Mundo, na segunda-feira (29). Não só porque o gol dava a vantagem à Holanda no jogo, mas também pela tragédia pessoal que o atacante vem passando.
Gakpo e a companheira, Noa van der Bij, anunciaram no final de semana que perderam o bebê que a modelo estava esperando.
— Com os corações partidos, compartilhamos a devastadora notícia de que nosso bebê faleceu durante a gestação. Obrigada pelo amor e pelo apoio. Elijah Raphael Gakpo. Sempre amado, sempre nosso filho — escreveu Noa em uma publicação nas redes sociais.
O jogador teve a opção de se afastar da seleção holandesa, mas continuou na concentração para o jogo pela Copa do Mundo. O 0 a 0 com o Marrocos, pelas 16 avos de final, levava as equipes à prorrogação. Gakpo ficou com uma sobra na área adversária e abriu o placar aos 26 do segundo tempo.
Imediatamente o atacante se ajoelhou no gramado e pôs as mãos na cabeça. Todos os jogadores da Holanda, incluindo os que estavam no banco, se juntaram ao companheiro na comemoração. Ao levantar, apontou para o céu com os olhos marejados.
Nos acréscimos finais, Diop empatou para o Marrocos e levou o jogo para a prorrogação. Caso a igualdade permaneça, a classificação às oitavas de final será decidida nos pênaltis. Acompanhe ao vivo em Gaúcha Esportes.
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