Após lesão, Raphinha se manifesta pela primeira vez: "Vou fazer tudo para voltar o mais rápido possível"

Raphinha pode voltar a partir das oitavas de final. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em recuperação de uma lesão muscular sofrida contra o Haiti, o atacante Raphinha se manifestou pela primeira vez desde a última sexta-feira (19). Em uma publicação em suas redes sociais, o jogador da Seleção e do Barcelona prometeu empenho em sua recuperação para voltar a atuar o quanto antes na Copa do Mundo.

"Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro", escreveu Raphinha em trecho da publicação.

Após fazer exames, o camisa 11 foi informado da gravidade da lesão no sábado. Na nota divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade não tratou sobre o tempo de retorno do atacante aos gramados.

Conforme apuração do repórter Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, em um cenário otimista, se trabalha com a possibilidade de volta nas oitavas ou nas quartas de final.

O atacante iniciou tratamento intensivo utilizando a estrutura do CT do New York Red Bulls. Se tudo der certo, existe confiança de retorno até o dia 11 de julho. Para o jogo desta quarta-feira, contra a Escócia, as alternativas para a posição são Luiz Henrique, Rayan e Martinelli.