Após garantir primeiro lugar no grupo, Brasil conhece caminho até uma possível final; veja o chaveamento

Matheus Cunha marcou mais um gol na Copa 2026, desta vez na goleada contra a Escócia. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Após golear a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), em Miami, e garantir a primeira colocação do Grupo C, o Brasil já conhece o chaveamento e os possíveis adversários até uma eventual final.

Como foi líder da chave, o Brasil vai enfrentar o Japão, segundo colocado do Grupo F. A seleção japonesa ficou com a vice-liderança depois de empatar com a Suécia pela terceira rodada.

França ou Noruega

nas oitavas?

Caso vença a partida contra o Japão na segunda fase, o Brasil pode enfrentar, nas oitavas de final, a Noruega de Haaland, que atualmente é segundo lugar no Grupo I, com seis pontos.

Caso os noruegueses vençam os franceses nesta sexta-feira (26), às 16h, em Boston, é a França, maior carrasco brasileiro em Mundiais, que pode pintar na fase seguinte. Esta partida pelas oitavas de final ocorreria no dia 5 de julho, domingo, às 17h, em Novas Jersey.

Inglaterra de Harry Kane pode pintar mais uma vez no caminho do Brasil. PAUL ELLIS / AFP

Bom presságio inglês

Dentre as possíveis seleções nas quartas de final da Copa, a Inglaterra pode aparecer no caminho brasileiro mais uma vez em Mundiais. Caso avance, a Amarelinha joga no dia 11 de julho, um sábado, às 18h, em Miami.

Vale recordar que sempre que os ingleses cruzaram com a Seleção em Copas, o Brasil acabou sagrando-se campeão. Foi assim na primeira fase, em 1958, nas quartas em 1962, novamente na primeira fase em 1970 e também nas quartas em 2002.

Atual campeã, Argentina de Messi poderá ser adversária do Brasil numa eventual semifinal. PAUL ELLIS / AFP

Messi ou Cristiano Ronaldo somente na semifinal

Caso tudo der certo com a equipe de Carlo Ancelotti nos Estados Unidos, o Brasil terá como possíveis adversários a Argentina de Messi ou o Portugal de Cristiano Ronaldo na semifinal, marcada para o dia 15 de julho, uma quarta-feira, às 16h, em Atlanta.

Atualmente, os argentinos lideram o Grupo J, com seis pontos, e devem confirmar a primeira colocação. Já os portugueses, segundo colocados do Grupo K, com quatro pontos, decidem o primeiro lugar da chave contra a Colômbia, líder com seis.

E na final?

Caso Alemanha, França e Espanha confirmem seus atuais primeiros lugares nos seus respectivos grupos, o Brasil só irá encarar uma dessas seleções numa possível final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho, às 16h, em Nova Jersey.

Possível calendário do Brasil

2ª FASE: 29/6 - 14h (segunda-feira): Brasil x Japão

OITAVAS: 5/7 - 17h (domingo)

QUARTAS: 11/7 - 18h (sábado)

SEMI: 15/7 - 16h (quarta)

FINAL: 19/7 - 16h (domingo)



