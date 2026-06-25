Copa do Mundo

Em busca do hexa
Notícia

Após garantir primeiro lugar no grupo, Brasil conhece caminho até uma possível final; veja o chaveamento

Com goleada sobre Escócia, ficou estabelecido que a Seleção Brasileira jogará contra o segundo colocado do Grupo F na próxima segunda-feira (29)

João Rosa

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