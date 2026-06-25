Após garantir primeiro lugar no grupo, Brasil conhece caminho até uma possível final; veja o chaveamento

Após golear a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), em Miami, e garantir a primeira colocação do Grupo C, o Brasil já conhece o chaveamento e os possíveis adversários até uma eventual final.
Como foi líder da chave, o Brasil vai enfrentar o Japão, segundo colocado do Grupo F. A seleção japonesa ficou com a vice-liderança depois de empatar com a Suécia pela terceira rodada.
França ou Noruega
nas oitavas?
Caso vença a partida contra o Japão na segunda fase, o Brasil pode enfrentar, nas oitavas de final, a Noruega de Haaland, que atualmente é segundo lugar no Grupo I, com seis pontos.
Caso os noruegueses vençam os franceses nesta sexta-feira (26), às 16h, em Boston, é a França, maior carrasco brasileiro em Mundiais, que pode pintar na fase seguinte. Esta partida pelas oitavas de final ocorreria no dia 5 de julho, domingo, às 17h, em Novas Jersey.
Bom presságio inglês
Dentre as possíveis seleções nas quartas de final da Copa, a Inglaterra pode aparecer no caminho brasileiro mais uma vez em Mundiais. Caso avance, a Amarelinha joga no dia 11 de julho, um sábado, às 18h, em Miami.
Vale recordar que sempre que os ingleses cruzaram com a Seleção em Copas, o Brasil acabou sagrando-se campeão. Foi assim na primeira fase, em 1958, nas quartas em 1962, novamente na primeira fase em 1970 e também nas quartas em 2002.
Messi ou Cristiano Ronaldo somente na semifinal
Caso tudo der certo com a equipe de Carlo Ancelotti nos Estados Unidos, o Brasil terá como possíveis adversários a Argentina de Messi ou o Portugal de Cristiano Ronaldo na semifinal, marcada para o dia 15 de julho, uma quarta-feira, às 16h, em Atlanta.
Atualmente, os argentinos lideram o Grupo J, com seis pontos, e devem confirmar a primeira colocação. Já os portugueses, segundo colocados do Grupo K, com quatro pontos, decidem o primeiro lugar da chave contra a Colômbia, líder com seis.
E na final?
Caso Alemanha, França e Espanha confirmem seus atuais primeiros lugares nos seus respectivos grupos, o Brasil só irá encarar uma dessas seleções numa possível final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho, às 16h, em Nova Jersey.
Possível calendário do Brasil
- 2ª FASE: 29/6 - 14h (segunda-feira): Brasil x Japão
- OITAVAS: 5/7 - 17h (domingo)
- QUARTAS: 11/7 - 18h (sábado)
- SEMI: 15/7 - 16h (quarta)
- FINAL: 19/7 - 16h (domingo)
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