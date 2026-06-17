Após fazer dois gols e superar Pelé, Mbappé revela: "É por eles que eu marco"

Aos 27 anos, com um título mundial e um vice pela França, Kylian Mbappé chega a terceira Copa do Mundo com chances reais de ser campeão.

O camisa 10 da França chegou a 14 gols no Mundial, mesmo número de Messi, que fez o seu na estreia da Argentina. Faltam dois para alcançar o alemão Miroslav Klose na artilharia geral. Pela seleção francesa, foi o 58º gol, deixando para trás Olivier Giroud como o maior artilheiro da história dos Les Bleus.

Mbappé elogia Pelé

Na zona mista do MetLife Stadium, em Nova Jersey, Mbappé comemorou a marca alcançada e dedicou os gols na estreia da França à família:

— Pensei nos meus familiares. Eles estavam todos lá. Eu tinha muitos parentes presentes, minha família, meus amigos. É sempre assim quando disputamos partidas tão importantes. Sabemos que toda a família vem assistir. Então, é por eles que eu marco a cada vez.

O craque ainda passou Pelé, que tinha 12 gols, na artilharia das Copas.

— Ele é o rei, o melhor — resumiu.

Mbappé marcou duas vezes na estreia da seleção francesa contra Senegal. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O camisa 10 disse que ele e os companheiros estão prontos para "escrever grandes páginas na história da seleção francesa":

— Estou muito feliz por poder entrar um pouco mais para a história do meu país. É algo que eu sempre quis fazer. Vamos seguir tentando escrever grandes páginas na história da seleção francesa, e sabemos que o caminho será muito longo.

A França volta a campo na segunda-feira (22), contra o Iraque, pela segunda rodada do Grupo I. Os Blues estão em segundo lugar na chave, atrás da Noruega, devido ao saldo de gols.

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