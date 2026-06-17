Após fazer dois gols e superar Pelé, Mbappé revela: "É por eles que eu marco"

Aos 27 anos, com um título mundial e um vice pela França, Kylian Mbappé chega a terceira Copa do Mundo com chances reais de ser campeão.
E já na estreia da edição de 2026, o astro da seleção francesa mostrou para o que veio: marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, nesta terça-feira (16) e está mais perto de se tornar o maior artilheiro a história das Copas.
O camisa 10 da França chegou a 14 gols no Mundial, mesmo número de Messi, que fez o seu na estreia da Argentina. Faltam dois para alcançar o alemão Miroslav Klose na artilharia geral. Pela seleção francesa, foi o 58º gol, deixando para trás Olivier Giroud como o maior artilheiro da história dos Les Bleus.
Mbappé elogia Pelé
Na zona mista do MetLife Stadium, em Nova Jersey, Mbappé comemorou a marca alcançada e dedicou os gols na estreia da França à família:
— Pensei nos meus familiares. Eles estavam todos lá. Eu tinha muitos parentes presentes, minha família, meus amigos. É sempre assim quando disputamos partidas tão importantes. Sabemos que toda a família vem assistir. Então, é por eles que eu marco a cada vez.
O craque ainda passou Pelé, que tinha 12 gols, na artilharia das Copas.
— Ele é o rei, o melhor — resumiu.
O camisa 10 disse que ele e os companheiros estão prontos para "escrever grandes páginas na história da seleção francesa":
— Estou muito feliz por poder entrar um pouco mais para a história do meu país. É algo que eu sempre quis fazer. Vamos seguir tentando escrever grandes páginas na história da seleção francesa, e sabemos que o caminho será muito longo.
A França volta a campo na segunda-feira (22), contra o Iraque, pela segunda rodada do Grupo I. Os Blues estão em segundo lugar na chave, atrás da Noruega, devido ao saldo de gols.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar