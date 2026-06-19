Copa do Mundo

Na bronca
Notícia

Aos 90 anos, gaúcho acompanha a sua 15ª Copa do Mundo e dispara: "Essa é a pior de todas"

Desde a conquista do tri, no Mundial de 1970, no México, Nicolas Galanos, de Santana do Livramento, esteve em 15 Mundiais, viu três títulos do Brasil e faz duras críticas à organização da Copa de 2026 nos Estados Unidos

Rodrigo Oliveira

Da Filadélfia

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS