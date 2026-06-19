É dia de Brasil na Copa do Mundo. A Seleção entra em campo contra o Haiti, às 21h30min desta sexta-feira (19), na Filadélfia.
Mais cedo, os Estados Unidos venceram a Austrália por 2 a 0 e garantiram a classificação antecipada para as 16 avos de final.
Pelo grupo do Brasil, Escócia e Marrocos jogaram em Foxborough, nas proximidades de Boston e os marroquinos venceram por 1 a 0.
Assim, os africanos assumiram a liderança da chave C com quatro pontos somados. A Seleção Brasileira é a terceira colocada com apenas um ponto.
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