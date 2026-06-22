Antes de Messi: quem foram os oito atletas que reinaram como maiores artilheiros de Copas

Messi marcou duas vezes contra a Áustria. CHARLOTTE WILSON / Getty Images via AFP

A estrela de Lionel Messi brilhou mais uma vez. Nesta segunda-feira (22), o argentino se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Contra a Áustria, em Dallas, o camisa 10 marcou duas vezes e chegou a 18 gols em Mundiais. Com isso, ele ultrapassa a marca de Miroslav Klose, da Alemanha, com 16 gols anotados, recorde que Messi igualou na última semana, após marcar três vezes contra a Argélia.

Messi está na sua sexta Copa. Só não fez gol em 2010. Em 2006 e 2018 fez um, em 2014 marcou quatro e, em 2022, foram sete.

Messi em Copas do Mundo

28 jogos

18 gols

8 assistências

26 participações em gols

Zero Hora traz uma linha do tempo cronológica com todos os recordistas antes do argentino.

Primeiros artilheiros

A honra de fazer o gol inaugural em Copas do Mundo foi do francês Lucien Laurent. Seu companheiro de equipe, André Maschinot, foi o primeiro a chegar aos dois gols.

Tudo isso ocorreu no jogo inaugural do Mundial de 1930, disputado no Uruguai, quando a França goleou o México por 4 a 1.

Ivica Bek, da Iugoslávia, teve a honra de chegar aos três gols antes de todo mundo. Bert Patenaude, dos Estados Unidos, foi o pioneiro nos quatro gols. Guilherme Stábille, da Argentina, nos cinco. O atacante manteve a dianteira por algum tempo e pode ser considerado o precursor dos recordistas.

Guillermo Stábile (8 gols) - Argentina

Foi o artilheiro da Copa de 1930, com oito gols em quatro jogos. Marcou cinco só na fase de grupos. Nascido em 1907, em Buenos Aires, tinha o apelido de Infiltrador.

Depois do vice-campeonato no Uruguai, foi jogar no futebol italiano. Chegou a ser cogitado pela seleção local, mas sofreu com lesões e não voltou a atuar em Mundiais.

Como técnico, fez história no Huracán e no Racing, além de comandar a Argentina na Copa de 1958, na Suécia.

Copa disputada: 1930

Gols: 8

Jogos: 4

Leônidas da Silva (8 gols) - Brasil

O Diamante Negro também atingiu os oito gols. Foi autor de um gol em 1934 e sete em 1938. No Mundial da França, terminou como artilheiro e melhor jogador da competição. O Brasil terminou com o terceiro lugar, melhor desempenho até então.

O inventor da bicicleta bem que poderia ter alcançado a liderança isolada do ranking de artilheiros, mas acabou sendo prejudicado com a não realização das Copas de 1942 e 1946, em razão da Segunda Guerra Mundial.

Copas disputadas: 1930 e 1934

Gols: 8

Jogos: 5

Ademir de Menezes (9 gols) - Brasil

A proeza de Stábile e de Leônidas permaneceu até 1950, quando um brasileiro a superou. Maior artilheiro do Brasil em um único Mundial, Ademir de Menezes anotou nove gols na Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil.

Ponta de lança nascido no Recife, e apelidado de Queixada, sofreu com a derrota para o Uruguai, o famoso Maracanazo, e não voltou a disputar um Mundial.

Copa disputada: 1950

Gols: 9

Jogos: 6

Sándor Kocsis (11 gols) - Hungria

Outro recordista com apenas uma Copa. Tem a melhor média de gols em Mundiais, de 2,2 por partida. O húngaro foi também o primeiro a anotar dois hat-tricks em uma mesma edição.

Exímio cabeceador, terminou com o vice em 1954, quando a Hungria foi superada pela Alemanha na final.

Copa disputada: 1954

Gols: 11

Jogos: 5

Just Fontaine (13 gols) - França

Nascido no Marrocos, Fontaine fez história pela França em 1958. Com 13 gols, é o maior artilheiro em uma única Copa do Mundo.

Na Suécia, a velocidade de Fontaine levou os franceses até a semifinal, quando caíram para o Brasil, de Didi, Vavá, Pelé e Garrincha, que ficou com o título inédito.

Copa disputada: 1958

Gols: 13

Jogos: 6

Gerd Muller (14 gols) - Alemanha

Um dos maiores centroavantes da história. Estreou em 1970, com 10 gols marcados. Em 1974, na campanha do bicampeonato alemão, fez mais quatro.

O gol histórico, que o fez bater o feito de Fontaine, virou realidade na grande decisão contra a Holanda, quando Muller desempatou o confronto e garantiu a conquista.

Copas disputadas: 1970 e 1974

Gols: 14

Jogos: 13

Ronaldo (15 gols) - Brasil

A supremacia de Muller durou 32 anos. Só em 2006 a façanha dos 14 gols foi superada. O responsável foi Ronaldo, que disputou seu último e quarto Mundial na Alemanha.

Convocado com apenas 17 anos em 1994, não entrou em campo nos Estados Unidos. A artilharia foi construída com gols nas três Copas seguintes, sendo vice em 1998 e campeão em 2002.

Copas disputadas: 1994 (não entrou em campo), 1998, 2002 e 2006

Gols: 15

Jogos: 19

Miroslav Klose (16 gols) - Alemanha

Disputou quatro Mundiais, sendo artilheiro em 2006 e campeão em 2014. Atingiu a marca de 16 gols no Brasil, quando os alemães ganharam o tetracampeonato.

Por 12 anos, esteve sozinho no primeiro lugar do ranking, sendo igualado por Lionel Messi na segunda rodada da fase de grupos da Copa de 2026.

Copas disputadas: 2002 e 2006, 2010 e 2014

Gols: 16

Jogos: 24