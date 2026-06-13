Antes de estreia do Brasil na Copa, irmão de Ronaldinho cita reaproximação com o Grêmio: "Quem sabe um dia a gente volta" 

Antes da estreia da Seleção, CCD conversou com Assis. Reprodução / GZH

Antes de a bola rolar para Brasil x Marrocos para a estreia na Copa neste sábado (13), um conhecido da torcida do Grêmio conversou com a equipe da Rádio Gaúcha. Cesar Cidade Dias entrevistou Assis, irmão de Ronaldinho, nos arredores do MetLife Stadium.

Na conversa, de pouco mais de 1min30s, o ex-jogador do Grêmio e campeão da Copa do Brasil de 1989 relembrou o episódio em que Ronaldinho quase retornou ao clube, em 2011.

— A gente quase conseguiu trazer o Ronaldo de volta. Mas infelizmente (não aconteceu) — resumiu.

CCD lembrou, ainda, o documentário lançado recentemente pela Netflix, em que os envolvidos falam sobre o episódio. À época, Cesar era diretor de futebol do clube.

Depois disso, Ronaldinho até voltou a Porto Alegre para jogar, mas como adversário. Muitas vezes, falou-se que a relação entre Ronaldinho e o Grêmio teria ficado abalada de forma irreversível. Assis, no entanto, desconversou:

— Já aconteceu (a reaproximação com o clube). Temos o nosso carinho, não tem nenhum problema — garantiu.