Antes de estreia do Brasil na Copa, irmão de Ronaldinho cita reaproximação com o Grêmio: "Quem sabe um dia a gente volta" 

Antes de a bola rolar para Brasil x Marrocos para a estreia na Copa neste sábado (13), um conhecido da torcida do Grêmio conversou com a equipe da Rádio Gaúcha. Cesar Cidade Dias entrevistou Assis, irmão de Ronaldinho, nos arredores do MetLife Stadium.
Na conversa, de pouco mais de 1min30s, o ex-jogador do Grêmio e campeão da Copa do Brasil de 1989 relembrou o episódio em que Ronaldinho quase retornou ao clube, em 2011.
— A gente quase conseguiu trazer o Ronaldo de volta. Mas infelizmente (não aconteceu) — resumiu.
CCD lembrou, ainda, o documentário lançado recentemente pela Netflix, em que os envolvidos falam sobre o episódio. À época, Cesar era diretor de futebol do clube.
Depois disso, Ronaldinho até voltou a Porto Alegre para jogar, mas como adversário. Muitas vezes, falou-se que a relação entre Ronaldinho e o Grêmio teria ficado abalada de forma irreversível. Assis, no entanto, desconversou:
— Já aconteceu (a reaproximação com o clube). Temos o nosso carinho, não tem nenhum problema — garantiu.
Logo mais, às 19h, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. A partida é válida pela 1ª rodada do grupo C.