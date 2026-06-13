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Antes de estreia do Brasil na Copa, irmão de Ronaldinho cita reaproximação com o Grêmio: "Quem sabe um dia a gente volta" 

Cesar Cidade Dias conversou com Assis nos arredores do MetLife e relembrou episódio de 2011, quando o craque quase voltou ao clube

Zero Hora

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