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Ansiedade, primeiro tempo ruim e evolução na reta final: o que fica da estreia do Brasil para o jogo contra o Haiti

Primeiros 45 minutos irritaram técnico Carlo Ancelotti, que não deu pistas sobre mudanças no time; segunda partida no Mundial acontece na sexta-feira 

Nicholas Lyra

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