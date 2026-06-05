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Antes da bola rolar
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Anitta, Shakira e Katy Perry: confira as atrações e horários das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo

Cidade do México, Toronto e Los Angeles receberão as apresentações antes das estreias de México, Canadá e Estados Unidos no Mundial

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