Anitta, Shakira e Katy Perry: confira as atrações e horários das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo

Brasileira Anitta estará na abertura de Los Angeles. Andre Avila / Agencia RBS

Para a maior Copa do Mundo de todos os tempos, a Fifa planeja três cerimônias de abertura inesquecíveis. Os três países que sediarão o torneio, Canadá, Estados Unidos e México contarão com apresentações e atrações musicais.

A primeira parada será na Cidade do México, na quinta-feira (11), data do primeiro jogo do Mundial, entre México e África do Sul. Os cantores Shakira e Burna Boy irão apresentar "Dai Dai" ao vivo pela primeira vez. A música é uma das canções oficiais da competição.

Além da dupla, também irão se apresentar no Estádio Azteca Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Essa cerimônia de abertura está prevista para iniciar às 14h30min (de Brasília), com a bola rolando a partir das 16h.

No Canadá

A cerimônia de abertura em solo canadense será realizada no dia seguinte, em Toronto, antes da partida entre Canadá e Bósnia, que começa às 16h (de Brasília). Serão nove artistas musicais para se apresentar, em sua maioria canadenses, com destaque para a cantora Alanis Morissette.

Os demais artistas são: Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince. Assim como no México, a cerimônia também terá 1h30min de duração, iniciando a partida às 14h30min.

Nos Estados Unidos

Por fim, os Estados Unidos receberão a última cerimônia de abertura, a partir das 20h30min (de Brasília), que ocorrerá antes da estreia da seleção norte-americana contra o Paraguai, às 22h.

Nas apresentações, os destaques ficam por conta de Katy Perry e da brasileira Anitta. Também irão se apresentar em Los Angeles Future, LISA, Rema e Tyla.