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Ancelotti testa estilo defensivo e prepara "plano B" para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Equipe do Brasil terá modelo de jogo mais resguardado para situações específicas no Mundial

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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