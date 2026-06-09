Ancelotti testa estilo defensivo e prepara "plano B" para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti estreia sábado na Copa. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

A Seleção Brasileira está pronta para "fechar a casinha" na Copa do Mundo. Apesar de atuar nos amistosos na maioria das vezes com quatro atacantes, o técnico Carlo Ancelotti vem trabalhando nos treinos fechados em Morristown uma alternativa de jogo mais defensiva.

A ideia é ter um "plano B" treinado para, em caso de necessidade, jogar com as linhas mais baixas.

— É algo que a gente já vem trabalhando e já vem pensando também. Acho isso muito importante. Na segunda Champions que ele (Ancelotti) ganhou com o Real Madrid (em 2024) eles jogaram com linhas baixas e no contra-ataque. A gente tem jogadores muito rápidos na frente — confirma o volante Bruno Guimarães.

Porém, ainda não está claro se este modelo mais defensivo já será usado na estreia contra o Marrocos, no sábado (13), ou se está sendo preparado apenas para jogos contra times mais fortes, na fase mata-mata.

— Fica a questão para o mister decidir como a gente vai jogar. Mas eu vejo isso com com muito bons olhos. É muito interessante ter esse jeito de jogar e essa variação de às vezes esperar um pouco mais e sair no contra ataque — elogiou o meio-campista.

Pragmatismo

Em entrevista coletiva em março, Carlo Ancelotti havia ressaltado a importância de o Brasil saber jogar de forma mais pragmática para ganhar a Copa.

— Eu estou convencido de que o Mundial ganha quem sofre menos gols, não quem marca mais. Não gosto que me chamem de defensivista, mas o trabalho defensivo é muito, muito importante para uma equipe — disse o treinador, à época.

A Seleção estreia no Mundial no sábado (13) contra o Marrocos, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.