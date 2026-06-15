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Sob pressão após empate, Ancelotti prepara mudanças na Seleção; veja o que pode mudar contra o Haiti

Após o empate na estreia, técnico da Seleção terá de conviver com incômodo da torcida e deve promover mudanças entre os titulares contra o Haiti

Rafael Diverio

Direto de Morristown

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