Sob pressão após empate, Ancelotti prepara mudanças na Seleção; veja o que pode mudar contra o Haiti

Carlo Ancelotti reconheceu que Brasil não esteve bem contra o Marrocos. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

No treino marcado para o fim da tarde desta segunda-feira, Carlo Ancelotti sentirá, pela primeira vez, o contato de uma figura clássica de cada quatro anos: o brasileiro bravo com a Seleção.

O empate com Marrocos, pela forma como ocorreu, foi como um batismo do técnico à cultura nacional. Até sábado (13), estava tudo muito tranquilo. Mesmo as derrapadas eram dadas como descontadas pelo turbulento ciclo.

Mas a estreia na Copa do Mundo encerra a paciência. A partir de agora, Carlo é mais um Luiz Felipe, um Mário Jorge, um Adenor, um João.

É nessa atividade que Ancelotti encontrará jornalistas. E são eles quem normalmente trazem o contato do ambiente externo para o hotel blindado da Seleção.

Se é verdade que o Mister não é lá muito fã de redes sociais, caberá aos repórteres a atualização sobre a impressão que deixaram seus jogadores e ele mesmo no 1 a 1 do primeiro jogo.

Treinador pode fazer mudanças em até quatro posições. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Algumas questões são bem óbvias. Quantos jogadores serão substituídos para o duelo contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19)? Ibañez, Casemiro, Paquetá e Igor Thiago são os mais cotados.

Os dois Danilos, Fabinho, Matheus Cunha e Luiz Henrique, que entraram na estreia, são os primeiros candidatos a ganhar lugar entre os titulares?

Ancelotti também informou que espera ver Neymar treinando nessa semana. O camisa 10 é mais um dos tantos assuntos.

Tudo isso sem os sorrisos, sem aquela esperança pré-Copa. A realidade bateu à porta e caberá ao treinador administrá-la.

Não que Ancelotti seja um novato nesse tipo de pressão. Já precisou encarar problemas em italiano, com Milan e Juventus, em alemão, no Bayern de Munique, em inglês, no Chelsea, em espanhol, no Real Madrid. Chegou a vez de responder em português.