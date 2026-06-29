Ancelotti repete time e Brasil está escalado para enfrentar o Japão

A Seleção Brasileira que começou na vitória de 3 a 0 sobre a Escócia é a mesma escalada por Carlo Ancelotti para enfrentar o Japão. O confronto pela segunda fase da Copa do Mundo ocorre nesta segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.
Na lateral direita, Danilo segue como titular. No ataque, pelo lado direito, Rayan também foi mantido no time. Ele substitui o lesionado Raphinha.
Com exceção do atacante do Barcelona, todos os outros convocados estão à disposição de Ancelotti. Neymar, que entrou no segundo tempo contra a Escócia, começará no banco mais uma vez. Se o Brasil avançar, pegará o vencedor de Noruega e Costa do Marfim.
O time: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Rayan.
Copa do Mundo 2026
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