Ancelotti projeta Seleção Brasileira na Copa e atualiza sobre Wesley: "Acho que terá tempo para recuperar"

A Seleção Brasileira venceu o último amistoso antes da Copa do Mundo ao derrotar o Egito por 2 a 1 neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos. Após o jogo, o técnico Carlo Ancelotti elogiou a atuação da equipe, falou sobre a lesão de Wesley e projetou a estreia no Mundial, diante do Marrocos, no próximo dia 13.

Elogio ao ataque e ao plano de jogo

— Eu acho que a dupla Vinicius e Raphinha funcionou muito bem. Porque combinaram bem, tivemos oportunidades. Eu acho que a partida dos dois foi muito boa — disse.

O italiano destacou a intensidade da equipe na maior parte da partida:

— A equipe está bem. Fizemos 60 minutos bons, em nível defensivo e ofensivo. Pressionamos alto, bem, equipe jogou com intensidade, respeitando o plano do jogo. A equipe jogou bem. Jogou com intensidade, ritmo, qualidade. Intensidade na pressão. Os últimos trinta minutos acredito que precisávamos de mais controle. Forçamos muito ataque em profundidade. Não precisávamos disso, estávamos ganhando — comentou.

Lesão de Wesley e soluções no elenco

— Wesley temos que esperar o diagnóstico amanhã. Vai fazer exames. Tem um problema muscular. Temos que esperar. Uma pena a lesão do Wesley. Mas temos jogadores que podem substituí-lo. Marquinhos e Gabriel são indiscutíveis para o próximo jogo. Jogaram até o último jogo, na final da Champions, agora não estão 100%. Vamos treinar bem, e eles vão estar preparados para o jogo — explicou o treinador.

Questionado sobre a solução caso Wesley não tenha condições, o italiano mostrou otimismo:

— Temos que esperar amanhã para ver o diagnóstico (do Wesley). Eu acho que ele terá tempo para recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo, senão temos que escolher outro, mas temos tempo para fazê-lo — falou.

O técnico destacou opções para ocupar a posição:

— Danilo pode jogar em todas as posições. Com a lesão do Wesley, precisamos dele como lateral direito. O Ibañez também pode jogar por ali, como jogou contra o Panamá. No momento, são essas as soluções para a lesão do Wesley. Vamos esperar amanhã e tomar a decisão necessária — disse.

Importância das peças do banco e mudanças

— Eu acho que os recursos que a Seleção tem no banco são muito, muito importantes e temos de aproveitar isso, sem nenhum tipo de dúvida. Sei que as cinco mudanças que podemos fazer vão ajudar muito porque os recursos que temos no banco, seja quem for, são muito importantes. Hoje não jogou um jogador muito importante, que é o Rayan, que também poderia fazer a diferença. O recurso no banco também pode ser uma "chave" do êxito — disse.

Elogios a Endrick e observações sobre adversário

— Endrick tem essa qualidade. É muito potente, muito bem posicionado na área, marcou... É um jogador importante para nós. Tem que seguir. Todos os jogadores são importantes, com diferentes características. Matheus (Cunha) pode não finalizar como Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo — comentou.

Ancelotti ainda analisou o rival:

— O Egito fez um bom jogo. Muito bem organizado defensivamente, jogando no contra-ataque com jogadores perigosos e rápidos no ataque. No geral, o Egito fez um bom jogo — analisou.

Ambiente interno e preparação

— Treinar esse elenco é muito fácil, não só porque temos líderes de um nível muito alto, de qualidade, mas porque elenco é feito de profissionais muito sérios, que querem muito a Seleção. Ambiente é muito bom, agora chegamos na última semana e acho que a equipe está no caminho correto.