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Ancelotti projeta Seleção Brasileira na Copa e atualiza sobre Wesley: "Acho que terá tempo para recuperar"

Seleção Brasileira venceu africanos por 2 a 1, em Cleveland, com gols de Bruno Guimarães e Endrick

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