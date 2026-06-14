Ancelotti "pistola", ansiedade e novo plano traçado: os bastidores do vestiário da Seleção pós-estreia

Ancelotti acredita que Seleção irá evoluir durante o torneio. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um Brasil tenso, muito ansioso, mas que confia em uma melhora expressiva ao longo da Copa do Mundo.

Este foi o diagnóstico do vestiário da Seleção Brasileira após o empate por 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), na estreia no Mundial.

Logo após o jogo, na saída de campo do estádio MetLife, a reportagem da Rádio Gaúcha teve a oportunidade de conversar com três jogadores: Douglas Santos, Luiz Henrique e Igor Thiago.

Todos eles admitiram que o Brasil sentiu a ansiedade da estreia, o que atrapalhou o rendimento da equipe.

— Eu acho que eu posso dizer que sim, porque a maioria aqui está na primeira Copa. Mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm botado a gente na direção certa, então eu acho que no final tudo vai dar certo — disse Igor Thiago.

Houve ainda um momento de tensão na área de entrevistas. O técnico Carlo Ancelotti teve um desentendimento com um oficial da Fifa por conta da obrigatoriedade de dar entrevistas para emissoras de televisão detentoras de direitos logo após a partida, antes mesmo de passar no vestiário.

— Por que eu preciso fazer isso agora? Por que fazer isso? Por que não me dar um pequeno tempo para eu descansar? — protestou o treinador, com semblante irritado.

Conforme apurado por Zero Hora, a Seleção Brasileira acredita que irá crescer ao longo da competição, sobretudo nos próximos confrontos com Haiti e Escócia, quando a ansiedade da estreia já terá sido superada.

A avaliação é de que a tensão do primeiro jogo foi agravada pelo fato de o primeiro rival ter sido justamente o mais forte do grupo.

Por isso, apesar de reconhecer que foi mal, sobretudo no primeiro tempo contra o Marrocos, a comissão técnica do Brasil traça o seguinte plano: melhorar ao longo da competição e chegar ao ápice da performance na fase mata-mata.