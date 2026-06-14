Copa do Mundo

Diagnóstico
Notícia

Ancelotti "pistola", ansiedade e novo plano traçado: os bastidores do vestiário da Seleção pós-estreia

Brasil reconhece que não foi jogou bem no primeiro tempo do empate com o Marrocos, mas projeta melhora no decorrer da competição 

Rodrigo Oliveira

Direto de East Rutherford

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS