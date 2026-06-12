Ancelotti mantém mistério na escalação para a estreia e projeta a volta de Neymar: "Está trabalhando duro"

Na véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (12) e adotou uma postura reservada nas respostas, optando por ser mais misterioso um dia antes do jogo inaugural contra o Marrocos. O treinador desconversou sobre a escalação inicial e tratou sobre as expectativas atribuídas ao retorno de Neymar.
O técnico foi questionado à respeito da equipe que mandará a campo neste sábado (13), às 19h, pela estreia do Grupo C, contra a seleção marroquina. Porém, desconversou e não respondeu à indagação.
A principal fala de Ancelotti na coletiva foi sobre o retorno de Neymar. O jogador do Santos se recupera de uma lesão na panturrilha direita, e o treinador está confiante no retorno do camisa 10 para a partida contra o Haiti, no dia 19.
— O Neymar está trabalhando duro para estar em forma, esperamos que ele possa voltar a treinar na semana que vem. Quando nós o convocamos, não o convocamos somente pela qualidade dele como jogador, que são inquestionáveis, mas também pela experiência dele — explicou Ancelotti.
De olho no adversário
A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado contra o Marrocos. Carlo Ancelotti elogiou os marroquinos e cobrou preparo de seus comandados.
— A ideia é ter o controle do jogo com bola. É de ser forte também, é cómodo quando não temos a bola, temos que estar compactos, porque todos os rivais, e Marrocos, igualmente, é um time que tem qualidade, que pode criar problemas se você não está preparado em todos os aspectos do jogo — disse.
— O trabalho vai ser feito no campo neste sábado. Nós sabemos que o time do Marrocos é muito forte, são jogadores de extrema qualidade. Muitos jogadores estão jogando profissionalmente na Europa atualmente, com muito sucesso, então nós temos todo o respeito por esse time. E eu acredito que vai ser uma partida muito bonita de se ver — crê o treinador italiano.
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