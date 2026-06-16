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Ancelotti identifica problema na Seleção e faz pedido especial para os jogos contra Haiti e Escócia

Após má atuação nos primeiros 30 minutos contra o Marrocos, treinador quer que time seja mais intenso no início dos jogos

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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