Ancelotti identifica problema na Seleção e faz pedido especial para os jogos contra Haiti e Escócia

O técnico Carlo Ancelotti deu uma nova orientação aos jogadores da Seleção Brasileira para os jogos contra Haiti e Escócia, nos dias 19 (sexta-feira) e 24 (quarta), pelo Grupo C da Copa do Mundo: ter mais intensidade desde o primeiro minuto do jogo.
O treinador ficou incomodado com a energia mais baixa apresentada pelo Brasil em relação ao Marrocos, no empate por 1 a 1 na estreia, no sábado (13). Sobretudo na primeira meia hora.
O tema foi assunto na entrevista coletiva do lateral Douglas Santos, na manhã desta terça (16).
— (Contra o Marrocos) A gente poderia ter jogado muito melhor do que jogou, isso é fato. Poderíamos ter começado o jogo muito mais intensos do que começamos, ter dominado mais os espaços do campo, que, muitas vezes no primeiro tempo, a gente deixou a desejar — disse.
O defensor ressaltou ainda a força física do Haiti e a importância de o time brasileiro ser mais intenso do que na estreia.
— O Haiti é uma seleção que demonstrou na estreia que está muito forte fisicamente. Eles fizeram um jogo muito bom contra a Escócia. E, para ser sincero, o que fizemos contra o Marrocos não será suficiente. Contra o Haiti, vamos ter que jogar muito mais do que jogamos diante do Marrocos. Temos que entrar com muita intensidade e muita qualidade desde o primeiro minuto — completou.
Elogiado pela atuação contra o Marrocos, Douglas Santos deve seguir na equipe titular da Seleção contra o Haiti, nesta sexta (19), na Filadélfia.
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