Ancelotti identifica problema na Seleção e faz pedido especial para os jogos contra Haiti e Escócia

O técnico Carlo Ancelotti deu uma nova orientação aos jogadores da Seleção Brasileira para os jogos contra Haiti e Escócia, nos dias 19 (sexta-feira) e 24 (quarta), pelo Grupo C da Copa do Mundo: ter mais intensidade desde o primeiro minuto do jogo.

O treinador ficou incomodado com a energia mais baixa apresentada pelo Brasil em relação ao Marrocos, no empate por 1 a 1 na estreia, no sábado (13). Sobretudo na primeira meia hora.

O tema foi assunto na entrevista coletiva do lateral Douglas Santos, na manhã desta terça (16).

Técnico Carlo Ancelotti conversa com diretor executivo Rodrigo Caetano antes de treino da Seleção em Nova Jersey. Rafael Ribeiro / CBF

— (Contra o Marrocos) A gente poderia ter jogado muito melhor do que jogou, isso é fato. Poderíamos ter começado o jogo muito mais intensos do que começamos, ter dominado mais os espaços do campo, que, muitas vezes no primeiro tempo, a gente deixou a desejar — disse.

O defensor ressaltou ainda a força física do Haiti e a importância de o time brasileiro ser mais intenso do que na estreia.

— O Haiti é uma seleção que demonstrou na estreia que está muito forte fisicamente. Eles fizeram um jogo muito bom contra a Escócia. E, para ser sincero, o que fizemos contra o Marrocos não será suficiente. Contra o Haiti, vamos ter que jogar muito mais do que jogamos diante do Marrocos. Temos que entrar com muita intensidade e muita qualidade desde o primeiro minuto — completou.

Elogiado pela atuação contra o Marrocos, Douglas Santos deve seguir na equipe titular da Seleção contra o Haiti, nesta sexta (19), na Filadélfia.