Ancelotti garante Neymar à disposição da Seleção Brasileira contra a Escócia: “Estará preparado”

A entrevista coletiva de Carlo Ancelotti após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti foi bem diferente da concedida após a estreia contra Marrocos. Saiu o irritadiço, para dar lugar a um tom mais sóbrio (e aliviado) com o resultado positivo.
Ainda que também com poucas palavras, a principal notícia foi Neymar. Ancelotti garantiu que o atacante do Santos fica à disposição contra a Escócia:
— Ele vai treinar individual amanhã (sábado), e segunda-feira vai estar com a equipe. Vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — resumiu.
Mesmo perto da classificação, Ancelotti evitou falar no mata-mata. Disse que a Seleção ainda precisa enfrentar o último jogo da primeira fase:
— Pensamos em jogar bem contra a Escócia. Chegar na primeira posição do grupo. Criaram problema para Marrocos, precisamos preparar bem, e seguir trabalhando para melhorar — afirmou.
Sobre uma eventual entrada de Matheus Cunha no time, foi ainda mais sucinto. Questionado se o autor de dois dos três gols pode aparecer entre os titulares, respondeu:
— Pode.
Ancelotti, aliás, falou sobre o trabalho desenvolvido pela psicóloga da Seleção, Marisa Santiago. Segundo ele, a equipe já se portou diferente depois da estreia nervosa contra Marrocos:
— Equipe estava mais tranquila. Perdemos poucas bolas. Equipe jogou bem em nível coletivo — afirmou.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Preocupação com Raphinha
O técnico também foi questionado sobre Raphinha. Ele deixou o campo sentindo dores no posterior da coxa direita, ainda no primeiro tempo:
— Temos que avaliar amanhã. Agora, não sabemos o que aconteceu — pontuou.
Com o resultado, o Brasil lidera o grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos. Na última rodada, a Seleção encara a Escócia, em Miami. Marrocos x Haiti se enfrentam em Atlanta. Os dois jogos acontecem na quarta-feira (24), às 19h.
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