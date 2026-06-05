Ancelotti faz mistério sobre o time titular da Seleção Brasileira contra o Egito, mas antecipa: "Todos vão jogar"

Desta vez, nada de time titular revelado antes do jogo. Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), no CT do New York Red Bulls, nos Estados Unidos, antes do último amistoso da Seleção Brasileira que se prepara para a Copa do Mundo de 2026.
Apesar de não revelar quem começará a partida deste sábado (6), às 19h, contra o Egito, o técnico italiano manifestou o desejo de que todos os jogadores entrem em campo antes do Mundial.
— Como no outro jogo, vou aproveitar as 11 substituições no segundo tempo. Alguns jogadores que precisam jogar um pouco mais, porque voltam de lesão, como Raphinha, por exemplo, como Bruno Guimarães, pode ser que eu dê mais minutos. Todos vão jogar — afirmou Ancelotti.
O técnico quer fazer alguns testes no último compromisso antes da estreia na Copa, no dia 13 de junho, contra Marrocos. Lucas Paquetá e Igor Thiago devem iniciar o amistoso, o que modificará o esquema 4-2-4, utilizado desde o início de trajetória de Ancelotti.
— Último jogo para fazer testes, depois será mais difícil. Paquetá é um jogador importante para a gente, tem características diferentes dos outros meias. Sim, quero testá-lo, como quero testar o Igor Thiago no jogo de amanhã para buscar outras opções. Eu acho que o sistema com os quatro na frente é bastante consolidado — revelou.
Weverton e lateral
Outras revelações de Ancelotti envolveram a lateral esquerda e o gol. Douglas Santos será titular, enquanto o goleiro Weverton, do Grêmio, terá oportunidade no segundo tempo.
O zagueiro Gabriel Magalhães, que é considerado titular, retornou da final da Champions League com cansaço e está sendo avaliado pela comissão técnica.
— Está um pouco cansado, não queremos correr risco com ele. Acho que amanhã vai jogar para recuperar bem e para ser preparado para o primeiro jogo — explicou.
Estreia na Copa
No final da coletiva, após a insistência de muitos jornalistas sobre o time titular na estreia da Copa, Ancelotti foi categórico.
— Ttenho a responsabilidade de escolher os melhores para o primeiro jogo, mas o time titular pode mudar no segundo e pode mudar no terceiro — finalizou o italiano.
A Seleção Brasileira agora viaja para Cleveland, onde enfrentará o Egito. Após o amistoso, a delegação retorna para Nova Jersey, onde está hospedada e finalizará a preparação para o Mundial.
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