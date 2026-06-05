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Ancelotti faz mistério sobre o time titular da Seleção Brasileira contra o Egito, mas antecipa: "Todos vão jogar"

Treinador da Seleção revelou que Weverton, do Grêmio, entrará no segundo tempo

Zero Hora

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