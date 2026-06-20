Ancelotti estabelece nova função para Vini Jr. e amplia repertório ofensivo do Brasil

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, mudou o posicionamento do atacante Vinícius Jr. O ajuste foi considerado importante pela comissão técnica para que o jogador do Real Madrid tenha sido um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta (19), inclusive marcando um dos gols.
Normalmente um ponta-esquerda agudo, Vinícius Jr. atuou desta vez mais perto do gol adversário, quase como um atacante de área.
— Movemos o Vinícius um pouco mais por dentro, deixando o corredor para outros jogadores, e isso funcionou muito bem. O Vini é perigoso não apenas no um contra um, mas também atacando a profundidade. Mas é claro que, atacando a profundidade pelo centro, ele se torna ainda mais perigoso, tanto que ele marcou um gol e deu uma assistência — explicou Ancelotti.
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Ajustes na formação
Um ponto central desa estratégia é a presença de Douglas Santos, que é mais apoiador e avançou constantemente pelo corredor da ponta esquerda, "cobrindo" a movimentação de Vinícius Júnior rumo à grande área rival.
Já no lado direito, como Danilo é um lateral mais marcador, a estratégia foi diferente, com Raphinha avançando pela ponta. E, quando o meia-atacante do Barcelona se machucou, Rayan cumpriu esse papel.
— O lado direito ficou um pouco mais fixo com Raphinha e Ryan, porque preferíamos ter o Danilo um pouco mais atrás — explicou o treinador.
Para os próximos jogos, existe a possibilidade forte de Ancelotti repetir o posicionamento de Vinícius Jr. mais perto do gol. Afinal, a experiência deu certo contra o Haiti.
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