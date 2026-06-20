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Ancelotti estabelece nova função para Vini Jr. e amplia repertório ofensivo do Brasil

Na vitória sobre o Haiti, nesta sexta (19), técnico italiano aproveitou atacante do Real Madrid mais perto do gol

Rodrigo Oliveira

Da Filadélfia

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