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Após o 6 a 2
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Ancelotti elogia segundo tempo da Seleção e admite mudar a equipe: "Coloca mais dúvidas"

Técnico italiano deixou aberta a possibilidade de alterar o time para a estreia na Copa do Mundo

Valter Junior

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