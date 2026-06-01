Ancelotti elogia segundo tempo da Seleção e admite mudar a equipe: "Coloca mais dúvidas"

Carlo Ancelotti saiu feliz do amistoso contra o Panamá. Feliz e cheio de dúvidas após o 6 a 2, neste domingo (31), no Maracanã. Ter dúvidas significa ter opções para montar o time para a Copa do Mundo.

Os prováveis titulares para a estreia contra o Marrocos, no dia 13, iniciaram a partida — exceção feita aos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, finalistas da Champions League. Venceram os panamenhos por 2 a 1 sem empolgar muito. No intervalo, dez substituições. Restou apenas o zagueiro Léo Pereira. O reservas fizeram 4 a 1.

O técnico italiano não escondeu que pensa em modificar o time.

— Passa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, a estratégia. O jogo do segundo tempo coloca mais dúvidas. Importante ter dúvida positiva. Isso é muito bom — destacou.

Os principais destaques da etapa final foram o volante Danilo Santos e os atacantes Rayan e Igor Thiago. Todos marcaram gol.

— Igor Thiago é um perfil de atacante que o time precisa. Em alguns momentos, quando o rival pressiona, a gente pode jogar para ele, que é forte e controla. Isso é muito importante — explicou.

Sobre o desempenho do primeiro tempo, Ancelotti mostrou-se satisfeito, mas não se furtou de apontar limitações. A compactação defensiva é um sinal de alerta.

— A equipe não estava muito compacta. Temos que melhorar a solidez defensiva. Ela é muito importante porque com o bloco baixo nos permite jogar mais em contra-ataque — argumentou.

Ancelotti terá mais um teste antes da estreia. No sábado (6), o Brasil disputa amistoso contra o Egito, em Cleveland. É possível que escale nesta partida a equipe que vá enfrentar o Marrocos.

A Seleção embarca rumo aos Estados Unidos na noite desta segunda-feira (1).