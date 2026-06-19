Ancelotti elogia Endrick, mas evita falar em titularidade na Seleção: "Ele é paciente"

Se durante a Copa do Mundo todo brasileiro tem um pouco de treinador, o clamor de uma parte da torcida em 2026 pede Endrick como titular. E Carlo Ancelotti certamente precisaria responder sobre isso na entrevista coletiva na véspera de Brasil x Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Mundial.
A pergunta não demorou a vir. E, quando ela chegou, Ancelotti não fugiu. Fez questão de elogiar o atacante do Lyon, e ressaltar uma virtude importante, especialmente em uma Copa do Mundo:
— Endrick é um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar das suas qualidades nessa e na próxima Copa do Mundo. Ele é paciente — despistou, sobre uma eventual presença no time titular.
Isso porque fez o mesmo com Igor Thiago. O atacante do Brentford começou na função de centroavante, mas teve a atuação contestada.
— Ele (Igor Thiago) é muito agressivo, forte nos duelos. O Endrick é outra coisa — resumiu.
Mistério do Mister
Ancelotti preferiu não revelar quem serão os atacantes titulares. Garantiu que fará mudanças, mas optou por não revelar o time titular.
O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30min, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. Mais cedo, às 19h, Escócia x Marrocos abrem a chave, em Boston.
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