Copa do Mundo

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Ancelotti elogia Endrick, mas evita falar em titularidade na Seleção: "Ele é paciente"

Treinador também exaltou qualidades de Igor Thiago, que começou a partida de estreia contra o Marrocos

Zero Hora

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