Ancelotti e Marquinhos aliviam tensão de eliminatória da Seleção: "Jogador dorme bem, melhor do que o treinador"

Carlo Ancelotti respondeu as perguntas com bom humor e desconversou sobre ansiedade nas vésperas do jogo. Ronaldo Schemidt / AFP

Para desespero dos organizadores, aos jornalistas brasileiros, norte-americanos e argentinos que costumeiramente cobrem a Seleção, juntaram-se os japoneses. E em uma sala completamente lotada, repórteres, cinegrafistas, portadores de celulares aglomeraram-se a ponto de o pessoal de terno e gravata da Fifa desistir de proibir deixar em pé.

Foi no meio disso tudo que Carlo Ancelotti e Marquinhos cumpriram o último protocolo de véspera de jogo e concederam entrevista no palco de Brasil x Japão pela segunda fase da Copa do Mundo, neste domingo (28).

O que poderia ser um ambiente de tensão, afinal, como lembrou Ancelotti, é um mata, e não um mata-mata, foi tirado de letra pelos entrevistados. Jogador e treinador são experientes o suficiente para aliviar tudo.

Marquinhos, por exemplo, não fugiu de qualquer resposta. Nem as mais intrigantes. Tipo a força dos japoneses, que venceram o Brasil em outubro do ano passado. Esse resultado foi lembrado várias vezes.

— Respeito os adversários, fizemos isso até agora. Mas respeito também o nosso trabalho. Sei o que estamos fazendo — disse o capitão.

Carletto estava a seu modo. Meio nono, meio treinador, misturou futebol e descontração. Sobre a preparação, disse:

— Precisamos muita coisa, mente, coração, ideia clara. Temos de estar preparados para tudo o que pode acontecer em uma eliminatória e pode acontecer muitas coisas.

Mas logo já tirou a pressão:

— Vamos jogar uma partida de futebol. É uma partida muito importante, por uma competição muito importante, mas no fim é um jogo de futebol. Precisamos estar atentos em todos os aspectos porque vamos enfrentar um adversário muito difícil.

Entre as expressões faciais costumeiras, o mix de idiomas e as tiradas, como "não vou divulgar o time porque não estou tranquilo, pensando no melhor possível, então fica aí pensando também, nada de tranquilidade", guardou o melhor para o final. A pergunta foi:

— Em seus tempos de jogador, como dormiria na véspera da partida se o técnico não escalasse o time?

— Bem.

Após as risadas da sala, explicou:

— O jogador que vai jogar sabe. O que não vai é que não sabe. Mas todos os jogadores dormem bem. Melhor do que o treinador.

O jogo é meio-dia no fuso de Houston. Então não serão muitas horas de sono. Que sejam bem aproveitadas.

Boa noite, mister.