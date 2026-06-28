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Ancelotti e Marquinhos aliviam tensão de eliminatória da Seleção: "Jogador dorme bem, melhor do que o treinador"

Treinador e zagueiro concederam entrevista coletiva neste domingo (28) e projetaram o enfrentamento com o Japão

Rafael Diverio

Direto de Houston

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