Ancelotti confirma Neymar à disposição da Seleção e brinca sobre condição física: "Até eu posso jogar 90 minutos caminhando"

Ancelotti brincou sobre condição física de Neymar. LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlo Ancelotti concedeu, nesta terça-feira (23), a última entrevista coletiva antes da partida contra a Escócia. E deu poucas pistas sobre a equipe que vai entrar em campo nesta quarta (24), pela última rodada do Grupo C.

Foi perguntado, claro, sobre Neymar. Elogiou o atacante do Santos e confirmou que o camisa 10 estará à disposição para o jogo contra os escoceses.

— Está disponível. Trabalhou bem essa semana, vai poder jogar. Estamos muito contentes que ele está de volta.

No entanto, o treinador evitou dar pistas sobre uma eventual titularidade (vale lembrar que Raphinha está fora). Perguntado sobre quanto tempo pode jogar, respondeu de forma espirituosa:

— Até eu posso jogar 90 minutos caminhando — brincou.

Assim como ocorreu em outras coletivas (na véspera do jogo contra o Haiti, isso já havia ocorrido), Ancelotti evitou antecipar a escalação. Mas garantiu a manutenção do esquema da última partida:

— O esquema e a estratégia vão ser as mesmas. Vamos em busca de efetividade lá na frente — disse, elogiando Rayan, mas frisando que "outros jogadores" podem se adaptar.

No fim, Ancelotti brincou com o horário da coletiva. Cansado pelo atraso do voo, provocado pelo mau tempo entre Nova Jersey e a Flórida, respondeu sobre o clima de disputar sua primeira Copa como treinador:

— Está sendo muito bom. Estou muito feliz. Hoje tivemos um pouco de problema. Mas é uma experiência muito bonita. Mesmo que tenha que conceder uma entrevista coletiva às nove da noite — entre risos, antes de se despedir.

Nesta quarta-feira (24), às 19h, o Brasil enfrenta a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami. No mesmo horário, Marrocos x Haiti se enfrentam, no outro jogo do Grupo C.