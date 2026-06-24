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Ancelotti confirma Neymar à disposição da Seleção e brinca sobre condição física: "Até eu posso jogar 90 minutos caminhando"

Atacante do Santos deve entrar em campo contra a Escócia, nesta quarta, na última rodada da fase de grupos da Copa

Zero Hora

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