Ancelotti concede entrevista coletiva antes de Brasil x Haiti; acompanhe ao vivo

O técnico Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva nesta quinta-feira (18). O treinador da Seleção Brasileira atende a imprensa antes da partida do Brasil contra o Haiti, na Filadélfia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (19).
O Brasil divide a segunda colocação do Grupo C com o próprio Marrocos, adversário na primeira rodada. A Escócia, que bateu a seleção caribenha, lidera a chave.
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