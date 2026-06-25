Ancelotti comemora goleada da Seleção, mas freia empolgação: "Agora, é pé no chão"; veja vídeo

A Seleção Brasileira enfim desembarcou na Copa do Mundo e empolgou a torcida. Nesta quarta, fez 3 a 0 na Escócia e garantiu o primeiro lugar no grupo C do torneio, com sete pontos. Agora, aguarda o adversário da fase 16 avos — ou Holanda ou Japão ou Suécia.

Apesar da classificação e da melhora no rendimento da equipe, Carlo Ancelotti optou por frear a empolgação dos torcedores após a goleada e ressaltar as dificuldades que o Brasil pode enfrentar no restante do Mundial.

— A escalação inicial não sei, pois temos muitos recursos no banco. A equipe está sólida, joga com menos erros, mais ritmo e mais efetividade na frente. Os dois jogos depois do Marrocos temos uma boa opção. O objetivo era ser primeiro, agora é pé no chão e seguir trabalhando.

Ainda que tenha melhorado o desempenho, o treinador italiano ressaltou que a Seleção ainda pode evoluir durante as próximas partidas.

— Agora, estamos jogando como uma equipe. Esse era o objetivo, não estamos perfeitos, temos coisas que podemos melhorar. Estou contente pois melhoramos rapidamente em relação ao primeiro jogo. No mata-mata, a solidez é muito importante.

A partir de agora, aguarda o segundo colocado do F para saber quem será o seu adversário na próxima fase do torneio de seleções. O jogo da próxima fase será na próxima segunda-feira (29), em Houston, às 14h.