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Ancelotti comemora goleada da Seleção, mas freia empolgação: "Agora, é pé no chão"; veja vídeo

Brasil fez 3 a 0 na Escócia e garantiu o primeiro lugar no grupo C

Zero Hora

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