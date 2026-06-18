Ancelotti admite mudanças na Seleção contra o Haiti, mas faz mistério: "Queremos melhorar"

Ancelotti não revelou time que vai a campo na segunda rodada, contra o Haiti. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O Brasil já está definido para enfrentar o Haiti na segunda rodada da Copa do Mundo. Ao menos na cabeça do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Em entrevista nesta quinta (18), na Filadélfia, na véspera do jogo, Ancelotti garantiu que já sabe os 11 que começam a partida. Mas preferiu não revelar a escalação:

— Na minha cabeça, está definido. Futebol não tem segredos. Poderia revelar agora, mas acho que não é o momento. Vou comunicar (ao grupo de jogadores) amanhã (sexta). Só por isso — afirmou.

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Ancelotti disse, ainda, que eventuais mudanças podem ser condicionadas por conta dos cartões. Na Copa, dois amarelos geram uma suspensão. Assim, jogadores "pendurados" poderiam ficar fora da partida decisiva contra a Escócia, na última rodada.

— Algumas mudanças vamos fazer. Queremos melhorar o jogo (na comparação com a estreia). Temos qualidade. Podemos e temos que fazer melhor — projetou.

Elogios ao Haiti

Ancelotti também falou sobre o adversário na segunda rodada. Fez questão de elogiar o Haiti, e disse ter feito observações da estreia da seleção da América Central:

— Foi equilibrado. O Haiti mostrou qualidade. Uma equipe que está bem organizada, com um sistema bastante claro. Jogam bom futebol, como todos que jogam uma Copa do Mundo. É um rival que temos que respeitar — afirmou.

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30min, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C. O outro jogo da chave será mais cedo, às 19h, entre Marrocos e Escócia.