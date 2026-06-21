Ancelotti abre "vestibular" para definir substituto de Raphinha na Seleção: veja os pontos fortes de cada um

Luiz Henrique é um dos cotados para assumir vaga de Raphinha. MICHAEL OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Após a lesão muscular sofrida por Raphinha, o técnico Carlo Ancelotti abriu uma espécie de "vestibular" para definir o novo ponta-direita da Seleção. E o vencedor da disputa pode variar jogo a jogo.

Estão no páreo Rayan, do Bournemouth; Luiz Henrique, do Zenit; e Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Raphinha sofreu lesão na região posterior da coxa direita e para por pelo menos duas semanas, podendo, em uma hipótese otimista, voltar nas oitavas ou nas quartas de final, se o Brasil avançar até lá.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, sexta -feira (19), quando o meia-atacante do Barcelona sofreu a lesão, Rayan foi o escolhido para substituí-lo. Porém, isso não significa que o garoto do Bournemouth será o novo titular.

— A escolha pelo Ryan aconteceu porque ele mostrou muita qualidade. Além disso, o Rayan tem um perfil diferente do Raphinha. São pequenos detalhes que determinam a entrada de um jogador ou de outro — disse Carlo Ancelotti após a vitória sobre o Haiti, indicando que o tema não esta fechado.

A verdade é que Rayan foi uma escolha pontual para o jogo de sexta-feira. O titular das próximas partidas será definido de acordo com o adversário.

Confira os pontos fortes

de cada candidato:

Rayan

Aos 19 anos, foi quem entrou na vaga de Raphinha durante o jogo contra o Haiti. Tem explosão, é driblador e encantou no primeiro semestre no Bournemouth, sensação da Premier League. A exemplo de Raphinha, seria um canhoto jogando na ponta direita. Pesa contra, a falta de experiência na Seleção, tendo atuado em apenas três partidas.

Luiz Henrique

Titular absoluto do Zenit, foi o maior driblador do Campeonato Russo e tem boa vantagem em duelos físicos. Aos 25 anos, também é um ponta-direita canhoto e, inclusive, vinha sendo titular com Ancelotti nos amistosos antes da Copa. Porém, no jogo contra o Haiti, sequer entrou.

Gabriel Martinelli

Tem características bem diferentes dos demais. No Arsenal, costuma atuar na ponta esquerda, embora já tenha sido ponta-direita com Ancelotti. Aos 24 anos, é destro e proporciona mais troca de passes e finalizações. Além disso, é o mais artilheiro dos três e tem estrela em mata-mata. Na temporada inglesa, marcou 11 gols, sendo que 10 foram em Copas - seis na Liga dos Campeões — e apenas um na Premier League.