Copa do Mundo

Classificação assegurada 
Notícia

Amuleto resolve, Alemanha vence a Costa do Marfim de virada no fim e garante vaga na segunda fase da Copa do Mundo

Undav marca duas vezes, uma delas nos acréscimos, e decide classificação dos tetracampeões ao mata-mata do Mundial 

Nicholas Lyra

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