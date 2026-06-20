Amuleto resolve, Alemanha vence a Costa do Marfim de virada no fim e garante vaga na segunda fase da Copa do Mundo

Undav marcou duas vezes e resolveu vaga da Alemanha no mata-mata. Cole Burston / AFP

A máxima da Copa do Mundo não falha: dois times se enfrentam e, no fim, a Alemanha sempre vence. Aconteceu de novo. Nos acréscimos, o amuleto resolveu: Undav saiu do banco, marcou duas vezes, e a Alemanha bateu a Costa do Marfim de virada por 2 a 1, neste sábado (20), em Toronto, em um ótimo jogo da segunda rodada da Copa do Mundo.

O resultado garante a Alemanha no mata-mata da Copa do Mundo depois das ausências em 2018 e 2022. Pelo lado da Costa do Marfim, a frustração de ceder a virada. O gol dos africanos foi marcado por Kessié.

O jogo

A Alemanha tentou se impor desde o início. E, antes dos 10 minutos, teve a primeira chance. Na qualidade da batida na bola de Joshua Kimmich, ele cruzou da direita procurando Kai Havertz na referência. Ele subiu mais alto que a zaga e cabeceou no canto, obrigando Fofana a fazer a primeira grande defesa do jogo.

E seguiu pressionando. Aos 17, foi a vez de Musiala tentar. Ele recebeu na intermediária, avançou, e fuzilou de direita. A bola do camisa 10 passou rasteira, à esquerda da trave de Fofana.

Aos 21, a Alemanha até chegou ao gol. Mas Pavlovic subiu dividindo com Fofana quando mandou a bola para as redes, e o lance foi anulado.

Gol da Costa do Marfim

A Alemanha teve mais volume, mas após a parada de hidratação, foi a Costa do Marfim quem marcou. De novo, na jogada do garoto Diomande. Ele teve a primeira chance pela esquerda, partiu para cima e soltou para Diallo. O jogador do United desperdiçou, mas Kessié estava lá para abrir o placar para os africanos.

A partir do gol, a Costa do Marfim tomou o controle do jogo. Parou de correr riscos, e viu a Alemanha até tentar, mas não conseguir diminuir o prejuízo. Assim, o jogo foi ao intervalo com vantagem mínima para os africanos.

Segundo tempo

A volta para o segundo tempo manteve a tônica dos primeiros 45 minutos. A Alemanha pouco conseguia criar, e a Costa do Marfim seguiu controlando a partida, sem correr muitos riscos.

O primeiro susto do segundo tempo veio só aos 18. De novo, na combinação Kimmich-Havertz. Em cobrança de escanteio, ele levantou na medida, e a cabeçada do centroavante passou perto da trave esquerda.

Virada

Mas nunca é possível descartar completamente a Alemanha. O ataque encaixou aos 22, e as trocas de Julian Nagelsmann funcionaram. Dois jogadores que saíram do banco combinaram para o gol: Amiri cruzou, e Undav, sem deixar a bola cair, complementou para empatar para a Alemanha.

O gol devolveu aos alemães o controle do jogo. A Costa do Marfim, por outro lado, pareceu sentir o empate. Nos acréscimos, valeu a estrela do técnico Julian Nagelsmann, e a qualidade da Alemanha. Undav recebeu belo passe de Nmecha, saiu na cara do gol e resolveu para os tetracampeões.

Vitória e vaga no mata-mata, algo que não acontecia desde 2014, data do último título alemão em Copas.