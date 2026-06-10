Amistosos hoje: horário e onde assistir aos jogos das seleções antes da Copa do Mundo

Inglaterra, de Kane, entra em campo contra a Costa Rica, às 17h. Foto por RICH STORRY / / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Com a estreia da Copa do Mundo batendo na porta, as seleções entram no final de preparação do Mundial. Nesta quarta-feira (10), um dia antes da abertura, mais quatro amistosos ocorrem e finalizam o período de testes para outras quatro equipes.

Portugal, de Cristiano Ronaldo, abre a tarde de amistosos, às 16h45min. Os portugueses irão enfrentar a Nigéria, que não se classificou para a Copa do Mundo.

Mais tarde, às 17h, uma das postulantes do título, a Inglaterra, duela contra a Costa Rica, mais um país que não garantiu vaga no Mundial deste ano.

Adversária na Argentina na primeira rodada do Grupo J, a Argélia também fará mais um teste antes da estreia. Os africanos irão enfrentar a Bolívia, a partir das 21h.

Amistosos desta quarta (10)

16h45min — Portugal x Nigéria —Sportv

—Sportv 17h — Inglaterra x Costa Rica —ESPN

—ESPN 21h — Bolívia x Argélia

1h (quinta-feira) — Áustria x Guatemala — sem transmissão para o Brasil